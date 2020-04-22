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تقرير أجنبي: مصر من بين 6 دول مستفيدة من انخفاض أسعار النفط

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
أوضح تقرير صادر عن صحيفة اسبانية أن هناك عدد من الدول التي استفادت من الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمي بالإضافة إلى تراجع الطلب على الخام عالميا.

 واوضحت الصحيفة أن من بين هذه الدول مصر وجورجيا والهند والصين واندونيسيا والفلبين.

وبحسب الخبراء فإنه يتمثل وجه الاستفادة في أن الدول المستفيدة من انخفاض سعر النفط  ستحظى بانخفاض قيمة الاستيراد للنفط الخام والمنتجات التابعة له، مما سيؤثر على تقليل نفقات الدولة من الاستيراد".

ويستمر النفط فى الانهيار اليوم الاربعاء بعد انخفاض العقود الآجلة فى غرب تكساس  بحوالي 11٪ لتصل 10.26 دولار للبرميل، عاكسة الارتفاع خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة. وكان آخر انخفاض لها بنسبة 3.3٪ حين وصلت 11.16 دولار. واستقر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المقرر تسليمه في يونيو يوم الثلاثاء عند 11.57 دولار، رغم انخفاضه إلى 6.50 دولار.

ويتوقع العديد من الخبراء استمرار الانخفاض فى سعر النفط مع استمرار الضغط على المدى القصير والمتوسط حتى لا تتم موازنة العرض والطلب وتطبيع أوضاع منشآت النفط الخام التى تفيض.

ورجح الخبراء أن هذا الهبوط فى أسعار النفط والتى لم تشهدها من قبل بأن يصل سعر برميل النفط لدولار بسبب انخفاص الطلب على النفط الخام لجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واقترب كافة المستودعات التخزينية للنفط الأمريكية للامتلاء، حيث شهدت أسواق النفط حالة من الركود الاقتصادى بسبب توقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية حول العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الدول لإجراءات مكافحة هذا الفيروس .

 

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