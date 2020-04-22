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سر تعثر صفقة كيليان مبابي مع ريال مدريد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:00 م
مبابي
مبابي
عبد القادر عرابي
كشف " يفان لومي " وكيل أعمال ظهير نادي ريال مدريد الإسباني " فيرلان ميندي " موقف نجم باريس سان جيرمان " كيليان مبابي " من الإنضمام لريال مدريد في الصيف المقبل.

وكان لومي مسؤولاً عن انتقال ميندي من ليون لريال مدريد خلال الصيف الماضي، كما لعب دوراً في أحد أفشل صفقات ريال مدريد عبر تاريخه، وهو انتقال الفرنسي " جوليان فوبير " من وست هام لريال مدريد معاراً عام 2009.

وقال لومي في تصريحات نقلتها صحيفة " ماركا " الإسبانية قائلاً: " من الممكن أن تحدث أشياء غريبة في الميركاتو، لا نعلم لماذا يفضل لاعب الإنتقال لنادٍ على حساب الآخر".

وحول صفقة فوبير تابع: " لا أعرف لماذا ذهب لريال مدريد، ربما كان يفضله خواندي راموس مدرب ريال مدريد في طريقته 4-4-2، وجاء به لمنافسة آريين روبين ".

وأضاف: " ريال مدريد طلب أنطونيو فالنسيا في البداية من ويجان أتليتيك مقابل 25 مليون يورو، أي ما يعادل 80 مليون حالياً، لكن النادي الإنجليزي رفض، ليتوجه ريال مدريد نحو فوبير ".

وعن صفقة ميندي تابع: " كانت صفقة صعبة للغاية، حيث رفض نادي ليون بيعه، كانت هناك بعض الخلافات حول قيمة الصفقة، لكن زيدان أراده بأي ثمن، وسبق نابولي وإنتر ميلان في ضمه ".

وعن إنضمام مبابي استطرد: " في الظروف العادية كان سيذهب لريال مدريد في الصيف، لكن أزمة كورونا ستؤجل الصفقة لا محالة، إذا كان نيمار يساوي 222 مليون يورو، فإن مبابي يستحق 300 مليون، فهو أصغر وأفضل من نيمار ".

وحول لاعب رين، كامافينجا، أتم: " هو لاعب جيد للغاية، لكنه مازال صغيراً في السن، حيث خاض موسمه الأول في الفريق الأول لرين، لم يلعب في مسابقة دوري الأبطال، من الصعب حصوله على مكان أساسي في ريال مدريد حالياً، لكنه يمتلك مستقبلاً كبيراً، يمتلك قدرات هجومية، ليس مثل كاسيميرو، هو مثل كروس ومودريتش ".

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