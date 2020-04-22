Fortnite Google Play | لعبة (فورت نايت) أصبحت متاحة الآن عبر متجر جوجل لأول مرة

Fortnite Google Play | أصدرت شركة أصدرت شركة Epic Games الأمريكية، لعبة Fortnite Google Play من خلال متجر جوجل بلاي الرسمي لنظام أندرويد، بعد 18 شهرًا من إطلاقها كتطبيق خارجي يمكن تنزيله من خارج المتجر، وتقول الشركة الأمريكية أن لعبة Fortnite متاحة الآن للتنزيل عبر متجر جوجل الرسمي، وذلك بالرغم من أنها ستظل قابلة للتنزيل من موقع الشركة الرسمي.





وتجنبت Epic Games بشكل كبير متجر جوجل الرسمي عندما أطلقت نسخة أندرويد من لعبة Fortnite في عام 2018، ودفعت المستخدمين إلى تنزيل اللعبة مباشرةً من موقعها على الويب، وذلك لتجنب خسارة الإيرادات التي تحصل عليها جوجل من عمليات الشراء داخل التطبيق.





وأوضحت Epic Games، أنها تفعل ذلك لأن جوجل تعيق التطبيقات الخارجية من خلال تحذير المستخدمين من مشكلات الأمان المحتملة التي قد لا تكون موجودة وتوصيف أي تطبيق لم يتم إصداره من خلال متجرها على أنه تطبيق ضار.





وتقول الشركة في بيان لها: "توصلنا بعد 18 شهرًا من إطلاق (Fortnite) خارج متجر (Google Play) إلى أن جوجل تعيق التطبيقات القابلة للتنزيل خارج متجرها من خلال الإجراءات التقنية والتجارية، مثل النوافذ المنبثقة المتكررة للأمان، والاتفاقيات المقيدة للشركات المصنعة، ووصفها للتطبيقات الخارجية بأنها برامج ضارة، والجهود الجديدة مثل (Google Play Protect) لحظر التطبيقات التي تم الحصول عليها خارج متجر (Google Play)".





وأضاف البيان: "نأمل أن تراجع جوجل سياساتها ومعاملاتها التجارية في المستقبل القريب حتى يكون لجميع مطوري البرامج حرية الوصول إلى العملاء والانخراط في التجارة معهم على أندرويد وفي متجر (Google Play) من خلال الخدمات المفتوحة، من ضمنها خدمات الدفع، التي يمكنها التنافس على قدم المساواة".





وتبعًا لهذه الأسباب، فقد رضحت Epic Games، وقالت إنها تطرح اللعبة من خلال متجر جوجل الرسمي، مما يعني أنها ستدفع الآن لجوجل نسبة 30 في المئة من عائدات عمليات الشراء داخل اللعبة.