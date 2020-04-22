عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

قالت مصادر: إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يدرس 3 سيناريوهات بشأن حظر التجول في شهر رمضان، حيث تنتهي فترة الحظر الثانية، غدًا الخميس، تزامنًا مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة.





وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن السيناريو الأول هو فرض الحظر لمدة أسبوعين فقط، مع تعديل التوقيت ليبدأ من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بينما السيناريو الثاني، هو فرض الحظر لمدة 30 يومًا، أي حتى نهاية شهر رمضان.





وأوضحت المصادر، أن السيناريو الأخير، هو فرض الحظر لمدة أسبوعين، مع استمراره على نفس التوقيت الحالي، وهو الثامنة مساءً، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.





تطورات انتشار فيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.





تسجيل 157 حالة جديدة





وأشار إلى تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 14 حالة.



