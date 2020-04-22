"المركزى العماني" يقرر تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والسكنية

أصدر البنك المركزي العماني تعميما إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في عمان يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف التقليدية الشخصية والإسكانية والتمويل المقدم من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية لكافة أنواع التمويل الشخصي والإسكاني.





إضافة إلى التمويل الشخصي المقدم من قبل شركات التمويل والتأجير التمويلي للقوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم. وأشار التعميم إلى أن يكون التأجيل لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء التأجيل ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من أجور شهر مايو 2020 وحتى إشعار آخر.





كما دعا البنك المركزي إلى تأجيل سداد الأقساط دون احتساب أي فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض أو التمويل خلال فترة التأجيل ودون أي رسوم إضافية والعمل على إعادة جدولة القروض أو التمويل إن تطلب الأمر.



