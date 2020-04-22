نظام المجموعتين طوق نجاة الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز

أزمة فيروس كورونا والتي أوقفت الأنشطة الرياضية على مستوى العالم لا يعلم أحد متى سنتهتي وكيف سيتم استئناف النشاط مرة أخرى الموسم الجاري.





وعلى ضوء هذا تدرس اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم مقترح إقامة الموسم المقبل بنظام دوري المجموعتين، خاصة أنه سيكون به ارتباطات كثيرة لمنتخب مصر.





وفي الوقت ذاته هناك إصرار كبير من جانب اتحاد الكرة المصري على استكمال الموسم الحالي، لتجنب الخسائر المادية الكبيرة التى ستقع على جميع الأندية، ولكن كل هذا يتوقف على الحالة الصحية وتعامل الدولة مع أزمة كورونا.





ويسرد "الفجر الرياضي" كيف يطبق نظام دوري المجموعتين





هو دوري يعتمد عليه الاتحاد المصري لكرة القدم منذ زمن طويل، ويلجأ إليه لحل المشكلات أو في حال زيادة عدد الفرق المشاركة أو حتى لتغيير النظام من باب التجديد.





نظام المجموعات تم تطبيقه في 6 مواسم، البداية كانت في موسم 1957-1958، عندما شارك 16 ناد مقسمين إلى مجموعتين، على أن يتواجه متصدري المجموعتين في لقائين نهائيين.





وقتها تصدر الأهلي و الزمالك و تعادلا في المباراة الأولى إيجابيا بهدف ثم فاز الأحمر بثلاثية مقابل هدف في الثانية ليحقق الدوري الأول من مجموعتين، فيما هبط إلى القسم الثاني 6 فرق "الاسماعيلي و كفر الزيات"، متذيلا المجموعتين بشكل مباشر.





فيما تم إقامة دورة سداسية بين اصحاب المراكز من الخامس للسابع في المجموعتين و هبط منها "المصري، المنصوره، السويس و الاتحاد السكندري".





وطبق أيضا هذا النظام في مواسم "57-58، 62/63، 63/64، 75/76، 2012/2013، 2013/2014".





ومن ضمن هذه المواسم لم تستكمل نسخة 2012-2013 بسبب أحداث ثورة 30 يونيو، أما في موسم62/63 تأهل الأهلي و الزمالك و القناة و الترسانة، و فاز حينها الشواكيش باللقب الوحيد له في تاريخه.





بينما نسخة 63/64 حقق الزمالك اللقب بعدما فاز في اللقاء الأول بنتيجة 4/2 وكرر فوزه في اللقاء الثاني بنتيجة 3/1 أمام الترسانة، لا سيما أنه في موسم 75/76 كان طرفا النهائي الأهلي وغزل المحلة واستطاع الأحمر أن يحصد اللقب بعد أن حقق الفوز في اللقاء الأول بهدف دون رد، وكرر الفوز في المباراة الثانية برباعية نظيفة.





أما في آخر نسخة تم تطبيق هذا النظام بها موسم 2013/2014، حينها صعد الأهلي وسموحة والزمالك وبتروجيت إلى الدورة الرباعية وحصد الأهلي بلقب هذا الموسم ليكون أكثر الفرق تتويجا بدوري ذو نظام المجموعتين.