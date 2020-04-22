السيسي يوجه رسالة إلى المصريين العالقين في الخارج بسبب كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة منتبهة لملف المصريين العالقين بالخارج، حيث تم عقد اجتماعات بين الجهات المعنية بالملف من وزارات الهجرة، والصحة، والداخلية والخارجية، وتم وضع خطة لعودة العالقين.





وأشار "السيسي"، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، إلى أن عدد المصريين العالقين في الخارج يبلغ نحو 3500 شخص، ومتواجدون في عدة دول، مؤكدا أنهم سيعودون مصر في أقرب فرصة.





وأوضح أن هناك ترتيبات لعودتهم، حيث سيخضعون لفترة عزل، وسيكون في مكان يليق بهم، مضيفا مطمئنا المصريين: "حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم".





ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القومية بمنطقة شرق قناة السويس بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.





وإليك أبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية إقليم قناة السويس كالتالى:





- بدأت التنمية في محافظات إقليم قناة السويس بتنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة.





- تبع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة عددا من المشروعات وكان أهم المجالات هو النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات وصلت أطوالها في الطرق إلى 1400 كيلو متر.





- إنهاء 133 مشروعا بإجمالى 115 مليار جنيه في مجال الطرق.





- هناك مجموعة من المشروعات الأخرى التى ستنفذ في هذا المجال ومع نهاية 2020 سيكون حلم بناء الطرق وشرايين التنمية قد تحقق، باعتبار أن الطرق والموانئ أساس التنمية في الدولة وجهد كل المشروعات قامت بها كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة مع كل الوزارات والهيئات المدنية.





- يمثل مشروع ميناء شرق بورسعيد أحد أهم مشروعات التنمية لإقليم قناة السويس، وبه أرصفة بأطوال تتجاوز 5.5 كيلو متر.





- محافظات إقليم السويس وسيناء من أهم المناطق التى تم التركيز عليها وكانت الرؤية لتنفيذ عددا من المدن الجديدة الكبرى في شرق سيناء وشرق القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة والسلام بشرق بورسعيد ورفح الجديدة بشمال سيناء وبئر العبد الجديدة التى أصدر الرئيس قرارا بإنشائها حيث تتم كافة المدن الجديدة بالتوازى مع التنمية التى تحدث في إقليم القناة.





- تنفيذ 52 مشروعا وصلت تكلفتها إلى أكثر من 54 مليار جنيه حيث سيتم استكمال 31 مشروعا آخرين بتكلفة 13.3 مليار جنيه موزعين على مستوى المحافظات بجانب مشروعات تحلية مياه البحر العملاقة والصرف الصحى.

- حجم عملاق من المشروعات يقدر بـ118 مشروعا بتكلفة 38 مليار جنيه وفى يونيو 2020 سيكون هناك 76 مشروع آخر بنحو 17 مليار جنيه".





- وزارة الكهرباء سطرت ملحمة كبرى في تنفيذ عدد كبير من المشروعات إذ انتهت من 38 مشروعا بنحو 44.5 مليار جنيه وسيتم الانتهاء من 33 مشروعا في منتصف 2020.





- هناك 181 مشروعا في مجال التعليم قبل الجامعى بتكلفة مليار جنيه في صورة تنفيذ مدارس وفى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عددا من الجامعات العالمية في منطقة سيناء وقناة السويس هناك 75 مشروعا بتكلفة 14 مليار جنيه بجانب مشروعات أخرى كجامعة الملك سلمان كما أن هناك أيضا جامعة الجلالة العالمية.



