سان جيرمان يخطط لضم مهاجم الريال مع نيمار ومبابي

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكر موقع "Le10sport" الفرنسي أن باريس سان جيرمان يسعى لضم بنزيما، ليكون بديلا لإيدنسون كافاني المنتظر رحيله بنهاية الموسم.

وأضاف: "توماس توخيل المدير الفني للبي إس جي، يرى أن بنزيما هو المُكمل المثالي لمبابي ونيمار في الخط الهجومي".

ويملك بنزيما عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى 2022، وسيكون من الصعب رحيله هذا الصيف.

وأشار الموقع إلى أنه مع اهتمام ريال مدريد بضم مبابي يمكن أن يحدث أي شيء، لكن بوجود زيدان كمدير فني لن يرحل بنزيما بسهولة، لا سيما وأنه يراه المهاجم الذي لا غنى عنه.