Advertisements

سان جيرمان يخطط لضم مهاجم الريال مع نيمار ومبابي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:26 م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
الفجر الرياضي

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ذكر موقع "Le10sport" الفرنسي أن باريس سان جيرمان يسعى لضم بنزيما، ليكون بديلا لإيدنسون كافاني المنتظر رحيله بنهاية الموسم.

 

وأضاف: "توماس توخيل المدير الفني للبي إس جي، يرى أن بنزيما هو المُكمل المثالي لمبابي ونيمار في الخط الهجومي".

 

ويملك بنزيما عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى 2022، وسيكون من الصعب رحيله هذا الصيف.

 

وأشار الموقع إلى أنه مع اهتمام ريال مدريد بضم مبابي يمكن أن يحدث أي شيء، لكن بوجود زيدان كمدير فني لن يرحل بنزيما بسهولة، لا سيما وأنه يراه المهاجم الذي لا غنى عنه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار مبابي كيليان مبابي كريم بنزيما ريال مدريد باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

سر تعثر صفقة كيليان مبابي مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ يوم

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف صدمة بشأن انضمام أحمد حجازي إلى الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ ثلث ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ ساعتين

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ يوم

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يخطط لخطف جريزمان من أتلتيكو

من تختاره في ريال مدريد "مبابي أو نيمار".. بيريز يفجر المفاجأة

زيدان يطالب ريال مدريد بضم صفقة غريبة

زميل كريستيانو رونالدو يشعل صراعا بين برشلونة وريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد| الملكي يتراجع عن ضم صفقة القرن وبيريز يوجه ضربة مميتة إلى برشلونة

ريال مدريد يدخل حرب "نيمار" وبرشلونة بـ"الإعارة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

11:43 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم