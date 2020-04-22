أوباميكانو يوجه صدمة لأرسنال ويفاضل بين قطبي مانشستر

وجه الفرنسي " دايوت أوباميكانو " نجم دفاع نادي لايبزج الألماني صدمة كبيرة لنادي أرسنال الإنجليزي، الطامح نحو ضمه منذ فترة بعيدة.





ويحاول أرسنال التعاقد مع الفرنسي صاحب الـ21 عاماً منذ يناير الماضي، إلا أن النادي الألماني رفض التفريط في خدماته في هذا التوقيت.





وبحسب تقارير إنجليزية، أوردتها شبكة " 90min " الإنجليزية اليوم، فإن أوباميكانو يرفض الإنضمام لأرسنال في الصيف المقبل.





وأكدت الشبكة، أن رفض أوباميكانو جاء بسبب ابتعاد الجانرز عن سباق دوري أبطال أوروبا، وهو ما يتعارض مع رغبته في استمرار تواجده في البطولة، والتي بلغ ربع النهائي لها رفقة لايبزج.





وأشار التقرير، أن قطبي مانشستر يمتلكان أفضلية نسبية لضم اللاعب حالياً، وبالأخص نادي مانشستر سيتي، والذي يتابع كشافيه اللاعب منذ عام 2015 أثناء وجوده في فرنسا.





على الجانب الآخر، تضع إدارة اليونايتد اللاعب خياراً ثانياً، في حال فشل ضم السنغالي " كاليدو كوليبالي " نجم دفاع نابولي.





وانضم أوباميكانو لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير عام 2017 من نادي فالنسيان الفرنسي، قبل أن يتحول لنادي لايبزج فيما بعد.



