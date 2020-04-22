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نشرة حوادث "الفجر": وزير الداخلية يهنئ السيسي بقدوم شهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

طالبت نيابة المعادى الجزئية اليوم الأربعاء، التحفظ على 500 ألف قرص دواء غير مسجلة بوزارة الصحة و3298 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة وجوانتى"، وإرسالها للمعمل الكيميائى وإعداد تقرير عنها ثم إعدامها كما أمرت بحجز مديرة الصيدلية 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث.


بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.


تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بكفر الشيخ لقيامهم بتقليد العملات النقدية وترويجها على عملائهم، وضبط بحوزتهم الأجهزة والأدوات المستخدمة ومبالغ مالية مقلدة.


كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ٢٢ قطعة سلاح نارى، ١٠١ قضية مخدرات، وتنفيذ ٤٤٨٧٤ حكما قضائيا متنوعا.


بـ12500 كمامة طبية "مجهولة المصدر"، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة 4 أشخاص لترويجهم المضبوطات المعثور عليها بحوزتهم بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من ضبط أربعة أشخاص مقيمين بدائرة القسم، لقيامهم ببيع كمامات طبية مصنوعة من خامات رديئة الصنع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستخدمين في ذلك إحدى السيارات


صرح حسين البقار، المحامي في قضية الطالبة حنين حسام،  المشهورة إعلاميا بـ"بطلة فيديو الكاميرات مقابل الدولارات"، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الفتاة أنكرت جميع التهم الموجه إليها.


أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحجز المتهمة حنين حسام عبدالقادر، وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر، بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مُجري التحريات.

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وزير الداخلية حوادث الفجر بوابة الفجر السيسي

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