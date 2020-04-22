مفاجأة.. شرط وحيد يجعل ماني يغادر ليفربول

يستعد السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي لتوجيه ضربة قوية إلى فريقه وجماهير الريدز خلال الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ماني يفكر في الرحيل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ولكن كشفت الصحيفة أن ماني يشترط الرحيل عن ليفربول في حالة سينضم إلى نادي ريال مدريد في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة لم يدخل ليفربول في مفاوضات مع ماني لضمه فلن يرحل اللاعب عن ليفربول وسيبقى مع النادي.





يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد أظهر اهتمام بضم ماني للفريق في الفترة الماضية ولكن رفض ليفربول رحيل اللاعب عن الريدز.











