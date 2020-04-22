إحالة 3 متهمين لحيازتهم نصف كيلو حشيش لـ"الجنايات"

أحالت نيابة 15 مايو الجزئية، اليوم الأربعاء، 3 متهمين إلى محكمة الجنايات للمحاكمة لحيازتهما على نصف كيلو حشيش بقصد الاتجار به.





وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم مصطفى عبد العال، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، قبل ترويج نصف كيلو حشيش، بعد مطاردة بطريق الأوتوستراد.





ووردت معلومات سرية للنقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام كل من "باسم.ج"، 29 سنة، كهربائي سيارات، ومقيم عرب راشد حلوان، سبق اتهامه في 2 قضية سرقة، "محمد.ع"، 33 سنة، سائق، ومقيم بالشرابية، مسجل خطر فئة ج سرقة، ومحمد.س"، 34 سنة، ميكانيكي سيارات، ومقيم عرب راشد حلوان، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دوائر قسمي شرطة حلوان ومايو مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة باماكن تردد أعضاء التشكيل، تمكنت قوة أمنية من القسم، من القبض على المتهمين بعد مطارده بطريق الأوتوستراد، حال استقلالهم سيارة ملاكي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 5 طرب حشيش وزنت نصف كيلو جرام، ومبلغ مالي.





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة لسهولة التنقل والترويج.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.





بعد مداهمات أمنية.. سقوط 43 "ديلر" بالجيزة





في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.





وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



