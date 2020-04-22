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بيان عاجل من "المركزي" بشأن حدود السحب من البنوك والـ ATM

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
أعلن البنك المركزى المصري في بيان رسمي زيادة حد السحب النقدى للأفراد بداية من شهر رمضان المعظم، لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 الآف فى الوقت الحالى ، وترتفع فى الفروع من 10 الاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.

يذكر أن البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر أصدر يوم 29 مارس الماضى مجموعة من الإجراءات، لتنظيم السحب والإيداع النقدى لفترة مؤقتة، بهدف تقليص التعامل بالكاش حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.


وقرر المركزى لفترة مؤقتة وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألفًا للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وحد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 5 آلاف جنيه.




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