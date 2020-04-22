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إزالة 294 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالدقهلية
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:56 م
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية بحملات إزالة تمكنت خلالها من إزالة ل 294 حالة تعدى وبناء مخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة لإزالة المخالفات التى تمت خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد محافظ الدقهلية أنه تم إزالة ٩ حالات تعدى بمراكز أجا وطلخا والسنبلاوين ونطاق الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، مشيرا إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تم إزالتها منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم بلغت ٢٩٤ حالة بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة.
وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بلغت ١٧٠ حالة وعن حالات الإزالة لتعديات مخالفات البناء بلغت ١٢١ حالة مخالفة بناء داخل الحيز العمراني هذا بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات تعدى على أملاك الدولة.
وأضاف المحافظ أن اجمالى المساحة الزراعية التى تم ازالة التعديات عليها حتى الآن بلغت ١٠ أفدنة و١ قيراط، و١٩ سهم والمساحات التى تم إزالة التعديات عليها بالنسبة لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة بلغت مساحتها ١٤٩٥.٥ متر مربع.
وأكد محافظ الدقهلية تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية على أراضى الدولة بهدف التنفيذ الكامل لتعليمات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة كل متر من اراضى الدولة وعوده حقوق الدولة اليها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حفاظا على هيبة الدولة واسترداد حقوقها، مشددا على التعاون الكامل مع مديرية امن الدقهلية وجميع مراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة لازاله جميع التعديات الواقعة عليها وخاصة تلك التى تمت خلال فترة الحظر.
خروج 49 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.
وأوضح بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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