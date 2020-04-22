إزالة 294 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية بحملات إزالة تمكنت خلالها من إزالة ل 294 حالة تعدى وبناء مخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة لإزالة المخالفات التى تمت خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد محافظ الدقهلية أنه تم إزالة ٩ حالات تعدى بمراكز أجا وطلخا والسنبلاوين ونطاق الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، مشيرا إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تم إزالتها منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم بلغت ٢٩٤ حالة بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة.





وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بلغت ١٧٠ حالة وعن حالات الإزالة لتعديات مخالفات البناء بلغت ١٢١ حالة مخالفة بناء داخل الحيز العمراني هذا بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات تعدى على أملاك الدولة.





وأضاف المحافظ أن اجمالى المساحة الزراعية التى تم ازالة التعديات عليها حتى الآن بلغت ١٠ أفدنة و١ قيراط، و١٩ سهم والمساحات التى تم إزالة التعديات عليها بالنسبة لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة بلغت مساحتها ١٤٩٥.٥ متر مربع.





وأكد محافظ الدقهلية تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية على أراضى الدولة بهدف التنفيذ الكامل لتعليمات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة كل متر من اراضى الدولة وعوده حقوق الدولة اليها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حفاظا على هيبة الدولة واسترداد حقوقها، مشددا على التعاون الكامل مع مديرية امن الدقهلية وجميع مراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة لازاله جميع التعديات الواقعة عليها وخاصة تلك التى تمت خلال فترة الحظر.



