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تامر حسني: أحلم بجائزة "الأوسكار".. و"العندليب" مطربي المفضل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تامر حسني: أحلم بجائزة الأوسكار.. والعندليب مطربي المفضل

كشف الفنان تامر حسني، عن أكبر أحلامه بالحياة وهو حصوله على جائزة"الأوسكار" قائلًا: "الحلم ليس عيبًا" وجاء ذلك على هامش حواره ببرنامج"زهرة الخليج" على شاشة أبو ظبي.

 

وتضمن الحوار عشر أسئلة سريعة وهي:

 

_ما هو مطربك المفضل؟

العبقري الأستاذ عبد الحليم حافظ

 

_ماهو حلمك بالحياة؟

الفوز بجائزة "الأوسكار"

 

_عبارة ترددها دائمًا؟

لكل مجتهدًا نصيب.

 

_ما هو سر نجاحك؟

دعوات أمي وأبي، وإجتهادي، وعدم اهتمامي لأي طاقة سلبية تشتت وتُهدر مجهودي.

 

_نصيحة لمتابعيك؟

لا داعي للقلق عندما تضيق الحياة بأي شخص لأنها حتما ستفرج عقب الضيق.

 

_ما هي أجمل أغنياتك؟

كفاياك أعذار، ارجعلي، بعيش.

 

_ماهو فيلمك المفضل؟

عمر وسلمى الجزء الأول، لأنه انطلاقة لتامر، ومهما أكبر سيظل علامة ومحطة كبيرة في حياتي ولديه معزة خاصة في قلبي.

 

 

_من هو مثلك الأعلى؟

أجتهد طوال عمري ليصبح "قلبي" مثل قلب أمي.

 

_ما هو رقمك المفضل؟

لا أتفاءل بأرقام أو أشخاص معينه بينما أتفاءل باجتهادي فقط.

 

_ما هي أجمل رحلاتك؟

"شهر العسل" مع زوجتي


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