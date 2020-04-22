تامر حسني: أحلم بجائزة "الأوسكار".. و"العندليب" مطربي المفضل
كشف الفنان تامر حسني، عن أكبر أحلامه بالحياة وهو حصوله على جائزة"الأوسكار" قائلًا: "الحلم ليس عيبًا" وجاء ذلك على هامش حواره ببرنامج"زهرة الخليج" على شاشة أبو ظبي.
وتضمن الحوار عشر
أسئلة سريعة وهي:
_ما
هو مطربك المفضل؟
العبقري الأستاذ
عبد الحليم حافظ
_ماهو
حلمك بالحياة؟
الفوز بجائزة "الأوسكار"
_عبارة
ترددها دائمًا؟
لكل مجتهدًا نصيب.
_ما
هو سر نجاحك؟
دعوات أمي وأبي،
وإجتهادي، وعدم اهتمامي لأي طاقة سلبية تشتت وتُهدر مجهودي.
_نصيحة
لمتابعيك؟
لا داعي للقلق
عندما تضيق الحياة بأي شخص لأنها حتما ستفرج عقب الضيق.
_ما
هي أجمل أغنياتك؟
كفاياك أعذار،
ارجعلي، بعيش.
_ماهو
فيلمك المفضل؟
عمر وسلمى الجزء
الأول، لأنه انطلاقة لتامر، ومهما أكبر سيظل علامة ومحطة كبيرة في حياتي ولديه معزة
خاصة في قلبي.
_من
هو مثلك الأعلى؟
أجتهد طوال عمري
ليصبح "قلبي" مثل قلب أمي.
_ما
هو رقمك المفضل؟
لا أتفاءل بأرقام
أو أشخاص معينه بينما أتفاءل باجتهادي فقط.
_ما
هي أجمل رحلاتك؟
"شهر العسل"
مع زوجتي