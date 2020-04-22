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بدء التشغيل التجريبي "للنموذج" ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن أن اليوم الأربعاء تم البدء في تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع ترانسماش هولدنج على خطوط هيئة السكك الحديدية المختلفة وذلك لمدة شهرين طبقا للاشتراطات الفنية وشروط الاختبار.

وأضاف، أن اتفاقية القرض الخاصة بتوريد 1300 عربة دخلت حيز النفاذ من تاريخ 9/4/2020 وأن شركة ترانس ماش قد بدأت  في الإنتاج التسلسلي الفعلي لعربات الدرجة الثالثة، موضحا أنه من المنتظر شحن أول دفعة بنهاية شهر مايو ٢٠٢٠ والتي ستساهم بشكل كبير في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري وسيساهم في جهود تحول الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مستوى أعلى وأكفأ تتمثل في تعظيم وتعزيز اسطول الهيئة بعدد ١٣٠٠ عربة ركاب، للوصول لمستوى خدمة أفضل وذلك في إطار توجيهات  القيادة السياسية بالتحديث الشامل لمنظومة السكة الحديد.

جدير بالذكر تعد صفقة توريد 1300 عربة ركاب سكك حديد جديدة، أضخم صفقة توريد وتصنيع وصيانة ابرمتها وزارة النقل في إطار سعيها الدائم للتطوير.

وفيما يلي تقدم الفجر أبرز معلومات عن الصفقة الأضخم في السكك الحديد:

- مارس 2020 استقبل ميناء الإسكندرية العربة النموذج الأولي ضمن صفقة  توريد 1300 عربة سكة حديد  جديدة للركاب.
- الصفقة وقعتها هيئة السكك الحديدية كممثلة لوزارة النقل مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري.
- تبلغ قيمة الصفقة الإجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو.
- يتم تصنيع حاليا 33 عربة سكة حديد جديدة في روسيا  وسيتم توريدها إلى مصر خلال يونيو القادم.
- أعلنت النقل عن أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاون الاستثماري والتمويلي للصفقة.
- يتوالى وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني وبمعدل 35 عربة شهريا.
- صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب  تشمل 800 عربة مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.
- الـ 800 عربة تتكون 4 اجزاء وهم:
- 500 عربة درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر.
- 180 عربة درجة ثانية فاخرة.
- 90 عربة درجة أولى فاخرة.
- 30 عربة بوفيه مكيفة.
بدء التشغيل التجريبي "للنموذج" ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد
بدء التشغيل التجريبي "للنموذج" ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد
بدء التشغيل التجريبي "للنموذج" ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد
بدء التشغيل التجريبي "للنموذج" ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد
بدء التشغيل التجريبي "للنموذج" ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد
بدء التشغيل التجريبي "للنموذج" ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد
بدء التشغيل التجريبي "للنموذج" ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد
بدء التشغيل التجريبي "للنموذج" ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد

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كامل الوزير قطارات عربات جديدة للركاب تطوير سكك حديد مصر اكبر صفقة في السكة الحديد

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