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آبل تخطط لإطلاق جهاز iMac رخيص هذا العام

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
تخطط شركة آبل - Apple لإطلاق جهاز iMac بشاشة 23 بوصة بسعر رخيص بالإضافة إلى جهاز iPad مقاس 11 بوصة منخفض التكلفة، في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة تشاينا تايمز الصينية. 

وبحسب ما ورد التقرير، سيدخل جهاز iMac الجديد الإنتاج في وقت ما في الربع الثالث من هذا العام، ومتوقع بأن يكون موعد الإطلاق المخطط له في سبتمبر أو أكتوبر.

ويضيف التقرير أن iPad الجديد سيأتي بشاشة LED صغيرة، وذكر تقريرًا أخر نشر الشهر الماضي أن شركة آبل - Apple تهدف إلى إطلاق ستة منتجات جديدة مع شاشات LED صغيرة. على مدار الـ 24 شهرًا القادمة.

والمثير للاهتمام أن التقرير يشير إلى أن شركة آبل - Apple هذا العام لا تريد التركيز فقط على الأجهزة المتطورة، ولكن تريد الشركة طرح إصدارات منخفضة التكلفة للعديد من أجهزتها الأكثر شعبية. 

يذكر أن شركة آبل - Apple أطلقت مؤخرًا، جهاز iPhone SE جديدًا بسعر 399 دولارًا فقط، وإذا نظرنا إلى حقيقة أن جهاز iPhone SE الجديد يحتوي على شاشة أكبر من الشاشة الأصلية، فإن جهاز iPhone SE الجديد يقدم كمية غير مسبوقة من المميزات.

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شركة آبل جهاز iMac iPhone SE iPad Apple

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