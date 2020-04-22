أول تعليق لـ"السيسي" على مقال "نيوتن" المثير للجدل بشأن سيناء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك مقالة تحدثت عن سيناء، مضيفا أن كل الكلام مقدر، ولكن كان يتمنى أن من يرد يكون على علم ماذا حدث في سيناء.





وأشار "السيسي"، خلال افتتاح محطة معالجة مصرف المحسمة بشرق قناة السويس، إلى أن 600 مليار جنيه إجمالي تكلفة المشروعات في سيناء، متسائلا: "هل في حد مع تقديري لكل رجال الأعمال قادر على أن ينفذ مشروع مثل أي طريق من الذي تم تنفيذه".





وأكد أن هناك اهتمام كبير بتعمير سيناء، واجتذاب جزء كبير من سكان الدلتا، مضيفا أن عوائد ما تم تنفيذه من بنية تحيتة هو الأمن القومي، معقبا: "الأمن القومي لا يقدر بمال، إحنا منتبهين أوي للمسئوليات اللي في رقبتنا".





ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القومية بمنطقة شرق قناة السويس بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.





وعاقب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صحيفة "المصري اليوم"، إحدى أبرز الصحف اليومية بالبلاد، بغرامة قيمتها 250 ألف جنيه، فيما أحال رئيس تحريرها للمساءلة التأديبية.

وقال المجلس الأعلى للإعلام، في بيان، الثلاثاء، إن قراره جاء بعد ما نُشر من مقالات في الصحيفة وموقعها الإلكتروني حول تنمية شبه جزيرة سيناء، تحت اسم مستعار "نيوتن".

وأوضح "الأعلى للإعلام" أنه قرر إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني "بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام"، إضافة إلى إزالة "المحتوى المخالف".

ورأى الأعلى للإعلام ما نُشر في الصحيفة بأنه "انعدام للمسؤولية الوطنية"، لأن أحد المقالات ذكر أن "الإنجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها (من قبل إسرائيل) بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣ لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد.





وإليك أبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية إقليم قناة السويس كالتالى:





- بدأت التنمية في محافظات إقليم قناة السويس بتنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة

- تبع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة عددا من المشروعات وكان أهم المجالات هو النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات وصلت أطوالها في الطرق إلى 1400 كيلو متر.

- إنهاء 133 مشروعا بإجمالى 115 مليار جنيه في مجال الطرق.

- هناك مجموعة من المشروعات الأخرى التى ستنفذ في هذا المجال ومع نهاية 2020 سيكون حلم بناء الطرق وشرايين التنمية قد تحقق، باعتبار أن الطرق والموانئ أساس التنمية في الدولة وجهد كل المشروعات قامت بها كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة مع كل الوزارات والهيئات المدنية.

- يمثل مشروع ميناء شرق بورسعيد أحد أهم مشروعات التنمية لإقليم قناة السويس، وبه أرصفة بأطوال تتجاوز 5.5 كيلو متر

- محافظات إقليم السويس وسيناء من أهم المناطق التى تم التركيز عليها وكانت الرؤية لتنفيذ عددا من المدن الجديدة الكبرى في شرق سيناء وشرق القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة والسلام بشرق بورسعيد ورفح الجديدة بشمال سيناء وبئر العبد الجديدة التى أصدر الرئيس قرارا بإنشائها حيث تتم كافة المدن الجديدة بالتوازى مع التنمية التى تحدث في إقليم القناة.

- تنفيذ 52 مشروعا وصلت تكلفتها إلى أكثر من 54 مليار جنيه حيث سيتم استكمال 31 مشروعا آخرين بتكلفة 13.3 مليار جنيه موزعين على مستوى المحافظات بجانب مشروعات تحلية مياه البحر العملاقة والصرف الصحى

- حجم عملاق من المشروعات يقدر بـ118 مشروعا بتكلفة 38 مليار جنيه وفى يونيو 2020 سيكون هناك 76 مشروع آخر بنحو 17 مليار جنيه".

- وزارة الكهرباء سطرت ملحمة كبرى في تنفيذ عدد كبير من المشروعات إذ انتهت من 38 مشروعا بنحو 44.5 مليار جنيه وسيتم الانتهاء من 33 مشروعا في منتصف 2020

- هناك 181 مشروعا في مجال التعليم قبل الجامعى بتكلفة مليار جنيه في صورة تنفيذ مدارس وفى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عددا من الجامعات العالمية في منطقة سيناء وقناة السويس هناك 75 مشروعا بتكلفة 14 مليار جنيه بجانب مشروعات أخرى كجامعة الملك سلمان كما أن هناك أيضا جامعة الجلالة العالمية.