محمد عبد الرحمن لـ"الفجر الفني": "خروجاتي تعتبر الذهاب إلى السوبر ماركت"



ووجه "عبد الرحمن"، عبر " الفجر الفني "، نصائح لجمهوره لتُنفذ خلال فترة العزل المنزلي، قائلًا:" أنصح الجميع بالجلوس في المنزل، والإهتمام بالنظافة الشخصية والعامة، أما بالنسبة إلي الخروجة عندما أذهب إلى السوبر ماركت لأشتري الفواكه والخضروات، كأنني أستجم في الساحل".



وأضاف،:" تعلمنا جميعًا من هذه الأزمة أشياء كثيرة وجديدة، ونحمد ربنا على النعمة التي كنا بها ولا نشعر بقيمتها".



وتوجه الفنان محمد عبدالرحمن، بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، وإتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت قبل مرض"كورونا".





ناشد الفنان محمد عبدالرحمن، جمهوره باتباع تعليمات الدولة والبقاء في المنازل حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.