كأضخم إنتاج.. أحمد السقا ينتهي من تصوير الحلقة الأخيرة من "إغلب السقا"

يُسدل النجم أحمد السقا، الستار اليوم عن تصوير الحلقة الأخيرة من برنامجه "إغلب السقا" الذي يصوّر في مجمّع بلاتيا – ساحل علما لبنان.

وتندرج فكرة العمل ضمن أهم الفورمايات العالمية، مما سيُشكّل استكمالاً للإنتاجات الضخمة التي تُقدم في عالمنا العربي، وذلك تحت إدارة المخرج باسم كريستو وإنتاج شركة "الصبّاح إخوان".

هذا واستضاف السقا ثلاثين نجماً من مصر، لبنان وسوريا ضمن فقرات تطغى عليها الأجواء التنافسية والحماسية، ما سيعكس فرحًا وتسلية على المشاهدين في بيوتهم خلال شهر رمضان الكريم.

المنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة، والحريص على استمرارية لبنان في إنتاج وتصدير البرامج الضخمة، يشكر كل من ساهم في تنفيذ هذا الإنتاج الضخم وعلى رأسهم السيد ميشال المرّ من خلال شركة "ستوديو فيزيون"، والمخرج باسم كريستو والمنتج المنفذ ايلي رزق وكل من ساعد وحضّر ونفّذ هذا البرنامج الضخم.

اشارة أن "إغلب السقا" سيعرض على كافة قنوات MBC طيلة شهر رمضان المبارك.