Advertisements

كأضخم إنتاج.. أحمد السقا ينتهي من تصوير الحلقة الأخيرة من "إغلب السقا"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

يُسدل النجم أحمد السقا، الستار اليوم عن تصوير الحلقة الأخيرة من برنامجه "إغلب السقا" الذي يصوّر في مجمّع بلاتيا – ساحل علما لبنان.

 

وتندرج فكرة العمل ضمن أهم الفورمايات العالمية، مما سيُشكّل استكمالاً للإنتاجات الضخمة التي تُقدم في عالمنا العربي، وذلك تحت إدارة المخرج باسم كريستو وإنتاج شركة "الصبّاح إخوان".

 

هذا واستضاف السقا ثلاثين نجماً من مصر، لبنان وسوريا ضمن فقرات تطغى عليها الأجواء التنافسية والحماسية، ما سيعكس فرحًا وتسلية على المشاهدين في بيوتهم خلال شهر رمضان الكريم.

 

المنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة، والحريص على استمرارية لبنان في إنتاج وتصدير البرامج الضخمة، يشكر كل من ساهم في تنفيذ هذا الإنتاج الضخم وعلى رأسهم السيد ميشال المرّ من خلال شركة "ستوديو فيزيون"، والمخرج باسم كريستو والمنتج المنفذ ايلي رزق وكل من ساعد وحضّر ونفّذ هذا البرنامج الضخم.

 

اشارة أن "إغلب السقا" سيعرض على كافة قنوات MBC طيلة شهر رمضان المبارك.

أخبار تهمك

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف صدمة بشأن انضمام أحمد حجازي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ"السيسي" على مقال "نيوتن" المثير للجدل بشأن سيناء

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص| الأهلي يقترب من صفقة عربية لتعويض رحيل نجمه

منذ ساعة و نصف

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ أقل من ساعتين

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 16 ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

11:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم