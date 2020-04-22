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البورصة تسجل تداولات بـ 1.6 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:04 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


سجل إجمالي قيم التداولات  بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.6مليار جنيه، بالتداول على 373.1 مليون ورقة مالية من خلا تنفيذ نحو 30.8 ألف عملية، حيث وزعت قيم التداولات على تعاملات داخل المقصورة والتى بلغت حجمها نحو 3.4 مليار جنيه في حين سجلت تداولات سوق خارج المقصورة قيمة 159.1مليون جنيه.


وتم التداول بالبورصة اليوم علي أسهم  170 شركة  ارتفع منهم نحو 70 شركة  ، وانخفضت أسهم  56 شركة بينما استقرت اسهم 49 شركة.

وأنهي المؤشر الرئيسي  للبورصة المصرية "egx30 " تعاملات اليوم على هبوط  بنسبة 0.75% متأثراً بهبوط سهم بنك التجاري الدولى بسب مبيعات المؤسسسات الأجنبيه ليصل إلى مستويات 9801.3 نقطة، وحقق المؤشر egx70" متساوي الأوزان ارتفاعاً بنسبة 1.13% ليغلق الجلسة عند مستويات 107.6 نقطة، واغلق الموشر الأوسع نطاقا " egx100" التداولات متراجعا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستويات 1073 نقطة.


وتكبد رأسمال السوقي للبورصة  المصرية خسائر بقيمة 1.9 مليار جنيه، بعدما تراجع من مستويات 546 مليار جنيه حققها نهاية الجلسة الماضية إلى مستويات 544.1 مليار جنيه.


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