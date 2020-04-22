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"مش هنسيبكم".. رسائل السيسي للمصريين خلال افتتاح مشروعات شرق قناة السويس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
في ظل الظروف الاستثنائية التي تحيط العالم، تستمر الدولة المصرية، في مواصلة البناء، واستكمال المشروعات التنموية القومية، حيث يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعضها في منطقة شرق القناة.

افتتاح الأنفاق
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، استهلها بنفق الشهيد أحمد حمدي 2.

وبدأت الاحتفالية، بعرض فيلم تسجيلي، يبرز الإنجازات والمشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في سيناء. 

مشروعات الأنفاق بأيد مصرية
وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الأنفاق، بأن تنفيذها بأيد مصرية كان حلما، وهو ما حدث بالفعل، حيث يوجد اليوم 4 شركات تعمل بجانب المقاولين العرب، متابعا؛ الآن نحن بصدد الانتهاء من 5 أنفاق بأيادي مصرية.

مخالفة البناء
ولوعي الشعب المصري الكافي، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالالتزام وعدم مخالفة البناء، فرخصة البناء تمثل عقد بين طرفين، وبالتالي على المصريين الالتزام.

تنفيذ 40 كوبري
وأكد السيسي، أن الدولة تعكف على تنفيذ 40 كوبري في منطقة شرق القاهرة، غرب ووسط القاهرة، تكلفة الواحد 300 مليون يعني 16 مليار جنيه، متابعا؛ "احنا بفضل الله ماشين بمعدلات فيها كتير من كرم ربنا لينا، بنعمل كل ده بفلوس وأموال هائلة".

أزمة العالقين 
وعلى صعيد آخر، تطرق الرئيس، لأزمة العالقين المصريين في دول العالم وعددهم نحو 3500 عالق، مؤكد أنه كلف الحكومة بإعادة جميع العالقين المصريين إلي بلدهم مصر.

ووجه "السيسي"، حديثه للمصريين: "أنا بطمنكم.. حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم".

اسم الشهيد هشام بركات
وخلال حديثه، وجه الرئيس، بإطلاق اسم النائب العام السابق الشهيد هشام بركات على كوبري شارع الطيران الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.

الحكومة تعمل باستمرار
لم يتوقف عمل الحكومة، ليلا ونهارا، حسب وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أنها تعمل من أجل معدلات النمو التي كنا نحلم بيها، ونحن مصرين على العمل بذات المعدلات وأكثر، مضيفًا: "جاتلى شكوى في كوبرى العروبة.. قالولى خلى الناس تبطل شغل بالليل قلتلهم والله العظيم الدق في دماغى 24 ساعة بس أنا مش هبطل".

الأمن القومي لا يقدر بمال
وفي لافتة عظيمة، تسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، "مع كل احترامي وتقديري لكل رجال الأعمال والمستثمرين، هل مستعدين ينفقوا ويعملوا طريق أو نفق بمليارات كتير"، مشددا على أن الأمن القومى لا يقدر بمال.
 
مشروعات سيناء تكلفت 600 مليار جنيه
وفي هذا الصدد، قال الرئيس، إن تكلفة المشروعات المتعلقة بسيناء تصل لـ600 مليار جنيه، تختص الهيئة الهندسية للجيش على نصف هذه التكلفة بواقع 300 مليار جنيه.

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