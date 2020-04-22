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أحمد سرور يروج للمسلسله الإذاعي 'فرح عديلة'

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:44 م
فرح عديلة
فرح عديلة
روان هيثم
نشر المؤلف أحمد سرور صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتضمنت هذه الصورة البوستر الترويجي للمسلسل الإذاعي "فرح عديلة"، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وكتب سرور على هذا البوستر قائلا: "إن شاء الله في رمضان تتر المسلسل الإذاعي "فرح عديلة"، غناء : إسعاد يونس و شارك في الغناء: شيماء سيف - يوسف عثمان".

وتابع قائلا: "كلمات أحمد سرور ، ألحان و توزيع و ميكس و ماستر و كورال :احمد نادر، المسلسل بطولة الاستاذه اسعاد يونس، بيومي فؤاد، شيماء سيف، يوسف عثمان، حجاج عبد العظيم".

وأضاف قائلل: أولى انتاجات البابا احمد نادر Batcave studio ، تابعوا المسلسل يوميا في رمضان على راديو هيتس 88.2، ميجا إف إم 92.7، نغم إف إم 105.3، شعبي إف إم 95.0، الساعة 4:15 عصرا".

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