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رئيس "قضايا الدولة" يهنئ السيسي والمصريين بحلول شهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، وكبار رجال الدولة بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلا: "ندعو المولى عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام وأن يعم الأمن والأمان والصحة والاستقرار على مصرنا الحبيبة والعالم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي سياق متصل، هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة، البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحلول الأعياد القبطية، وعيد القيامة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي، قائلًا في بيان اليوم الأربعاء: "ندعو المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأعياد، وجميع الطنين موافي وحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وآمان، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وفي سياق آخر، نعى المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وأكدت هيئة قضايا الدولة، في بيان مساء أمس الثلاثاء، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن نعي المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية.

داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار وان يلهم اسرهم الصبر والسلوان.

وتقدموا بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية، وأسر الشهيد والشعب المصري، ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
وأكدت هيئة قضايا الدولة، خلال بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها من كل سوء.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها.

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قضايا الدولة رمضان بوابة الفجر الفجر السيسي

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