أخبار البورصة .. 845.9 مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، مع نشاط كبير من قبل المستثمرين علي شراء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بينما تراجع نشاط الأسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي والذي تراجع بسبب مبيعات الأجانب المكثفة علي السهم.في ظل أزمة كورونا الراهنة .













وتكبد رأسمال السوقي للبورصة خسائر بقيمة 1.9 مليار جنيه، بعدما تراجع من مستويات 546 مليار جنيه حققها نهاية الجلسة الماضية إلى مستويات 544.1 مليار جنيه.









وأنهي المؤشر الرئيسي "egx30 " تعاملات اليوم على هبوط بنسبة 0.75% متأثراً بهبوط سهم بنك التجاري الدولى بسب مبيعات المؤسسسات الأجنبيه ليصل إلى مستويات 9801.3 نقطة، وحقق المؤشر egx70" متساوي الأوزان ارتفاعاً بنسبة 1.13% ليغلق الجلسة عند مستويات 107.6 نقطة، واغلق الموشر الأوسع نطاقا " egx100" التداولات متراجعا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستويات 1073 نقطة.