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أخبار البورصة .. 845.9 مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة اليوم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:28 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية

سجلت مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء  نحو 793.7 مليون جنيه و52.2 مليون جنيه علي التوالي ، في حين سجلت مشتريات المصريين حوالي 845.9 مليون جنيه.


أنهت البورصة المصرية  تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، مع نشاط كبير من قبل المستثمرين علي شراء الأسهم الصغيرة والمتوسطة  ، بينما تراجع نشاط الأسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي والذي تراجع بسبب مبيعات الأجانب المكثفة علي السهم.في ظل أزمة كورونا الراهنة .



وتكبد رأسمال السوقي للبورصة خسائر بقيمة 1.9 مليار جنيه، بعدما تراجع من مستويات 546 مليار جنيه حققها نهاية الجلسة الماضية إلى مستويات 544.1 مليار جنيه.


وأنهي المؤشر الرئيسي "egx30 " تعاملات اليوم على هبوط  بنسبة 0.75% متأثراً بهبوط سهم بنك التجاري الدولى بسب مبيعات المؤسسسات الأجنبيه ليصل إلى مستويات 9801.3 نقطة، وحقق المؤشر egx70" متساوي الأوزان ارتفاعاً بنسبة 1.13% ليغلق الجلسة عند مستويات 107.6 نقطة، واغلق الموشر الأوسع نطاقا " egx100" التداولات متراجعا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستويات 1073 نقطة.


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