منطقة حائل تسجل إصابتين بفيروس كورونا

أعلنت منطقة حائل، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وتبين أنهما خالطتا مقيمًا من الجنسية المصرية كان مصابًا بالفيروس، ويعمل بمستشفى خاص.

ووصل عدد الحالات المسجلة بمنطقة حائل 9 حالات، والحالتين المصابتين هما لمواطنتين؛ لمخالطتهما المباشرة الحالة الثانية بمنطقة حائل.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12772، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 1812، ووصل العدد الكلى للوفيات إلى 114، حسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

نصح “العبد العالي”، بضرورة الابتعاد “عن تناقل الأغراض الشخصية، وسجادة الصلاة تعتبر من الأغراض الشخصية التي عليك عدم تناقلها مع الغير”.





وأكد “متحدث الصحة”، أن “فرص انتشار فيروس كورونا لا تختلف في رمضان عن باقي الشهور”، مبينًا أن مكة تسجل الرقم الأعلى في الإصابات الجديدة تليها الهفوف ثم الرياض”.





وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن مسألة صيام المصاب بفيروس كورونا المستجد، ترجع إلى الأطباء المعالجين للحالة المرضية، مبينًا أن البرنامج العلاجي للمريض له دور آخر.













وأضاف “العبد العالى” أن الإصابة بفيروس كورونا كسائر الإصابات بالأمراض الأخرى التي تعتمد على مقدار المضاعفات ومقدار تفاعل الجسم لها وتأثير الجسم وأعضائه ووظائفه.





وذكر أن صيام المصاب بكورونا يتوقف على قدرته على الصيام وتحمل وظائفه ذلك، إضافة إلى ذلك هناك بعض التدخلات العلاجية التي تستلزم الرجوع فيها إلى جهة تقوم بالفتوى الشرعية وتقدير قدرة المريض.