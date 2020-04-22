نجم المغرب يكشف كواليس فشل انضمامه إلى ريال مدريد

كشف المغربي نور الدين نيبت نجم ديبورتيفو لاكرونيا ومنتخب المغرب السابق كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني وذلك عندما كان لاعبًا في صفوف ديبورتيفو لاكرونيا في بداية الألفية الجديدة.





وقال نيبت في تصريحات صحفية:"لقد كان حلمًا كبيرًا أن انتقل إلى ريال مدريد لكن أنا راضٍ بما حدث في النهاية، حين رحل لورينزو سانز رئيس ريال مدريد أثناء المفاوضات، انتهى كل شئ ولا أعلم ماذا حدث".





وأضاف:"هناك بعض الأقاويل أن رئيس ديبورتيفو لا كورونيا كان يريد بقائي مع الفريق لهذا وضع شروط مالية تعجيزية حتى لا يوافق ريال مدريد على ضمي".





وتابع:"جون توشاك المدير الفني لريال مدريد في ذلك الوقت كان يؤمن بأنني سأشكل قوة دفاعية هائلة بجوار فيرناندو هييرو لكن الأمر لم ينجح في نهاية المطاف".





واختتم نيبت تصريحاته قائلاً:"لقد فجرنا مفاجئة لريال مدريد في نهائي الكأس وقمنا بمباغتتهم بهدفين ورغم وجود زيدان وفيجو وعناصر قوية هجوميًا لم يستطيعوا هز شباكنا سوى بهدف واحد وحققنا الكأس الثانية في تاريخ ديبورتيفو لاكرونيا".