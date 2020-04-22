Advertisements

نجم المغرب يكشف كواليس فشل انضمامه إلى ريال مدريد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشف المغربي نور الدين نيبت نجم ديبورتيفو لاكرونيا ومنتخب المغرب السابق كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني وذلك عندما كان لاعبًا في صفوف ديبورتيفو لاكرونيا في بداية الألفية الجديدة.

وقال نيبت في تصريحات صحفية:"لقد كان حلمًا كبيرًا أن انتقل إلى ريال مدريد لكن أنا راضٍ بما حدث في النهاية، حين رحل لورينزو سانز رئيس ريال مدريد أثناء المفاوضات، انتهى كل شئ ولا أعلم ماذا حدث".

وأضاف:"هناك بعض الأقاويل أن رئيس ديبورتيفو لا كورونيا كان يريد بقائي مع الفريق لهذا وضع شروط مالية تعجيزية حتى لا يوافق ريال مدريد على ضمي".

وتابع:"جون توشاك المدير الفني لريال مدريد في ذلك الوقت كان يؤمن بأنني سأشكل قوة دفاعية هائلة بجوار فيرناندو هييرو لكن الأمر لم ينجح في نهاية المطاف".

واختتم نيبت تصريحاته قائلاً:"لقد فجرنا مفاجئة لريال مدريد في نهائي الكأس وقمنا بمباغتتهم بهدفين ورغم وجود زيدان وفيجو وعناصر قوية هجوميًا لم يستطيعوا هز شباكنا سوى بهدف واحد وحققنا الكأس الثانية في تاريخ ديبورتيفو لاكرونيا".

أخبار تهمك

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف صدمة بشأن انضمام أحمد حجازي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ يوم

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ أقل من ساعتين

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 8 ساعات

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يومين

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 11 ساعة

خاص| الأهلي يقترب من صفقة عربية لتعويض رحيل نجمه

منذ ساعة و نصف

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

11:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم