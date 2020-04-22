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بقيمة مليار جنيه .. قطاع "البنوك " يتصدر الاكثر تداولاً بالبورصة اليوم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:38 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية  تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، مع نشاط كبير من قبل المستثمرين علي شراء الأسهم الصغيرة والمتوسطة  ، بينما تراجع نشاط الأسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي والذي تراجع بسبب مبيعات الأجانب المكثفة علي السهم.في ظل أزمة كورونا الراهنة .

وتصدر قطاع البنوك القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء ، بقيمة تداول مليار جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع العقارات بقيمة تداول 144.8 مليون جنيه، ثم جاء قطاع  الخدمات المالية الغير مصرفية بالترتيب الثالث بقيمة 142.2 مليون جنيه .


وحصل قطاع منسوجات وسلع معمرة علي التريب الرابع  بقيمة 67.4 مليون جنيه،  ثم تابعه في الترتيب الخامس قطاع الوارد الأساسية بقيمة وصلت لـ64.4 مليون جنيه. 


وتكبد رأسمال السوقي للبورصة خسائر بقيمة 1.9 مليار جنيه، بعدما تراجع من مستويات 546 مليار جنيه حققها نهاية الجلسة الماضية إلى مستويات 544.1 مليار جنيه.

وأنهي المؤشر الرئيسي "egx30 " تعاملات اليوم على هبوط  بنسبة 0.75% متأثراً بهبوط سهم بنك التجاري الدولى بسب مبيعات المؤسسسات الأجنبيه ليصل إلى مستويات 9801.3 نقطة، وحقق المؤشر egx70" متساوي الأوزان ارتفاعاً بنسبة 1.13% ليغلق الجلسة عند مستويات 107.6 نقطة، واغلق الموشر الأوسع نطاقا " egx100" التداولات متراجعا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستويات 1073 نقطة.

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