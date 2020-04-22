بقيمة مليار جنيه .. قطاع "البنوك " يتصدر الاكثر تداولاً بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، مع نشاط كبير من قبل المستثمرين علي شراء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بينما تراجع نشاط الأسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي والذي تراجع بسبب مبيعات الأجانب المكثفة علي السهم.في ظل أزمة كورونا الراهنة .

وتصدر قطاع البنوك القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء ، بقيمة تداول مليار جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع العقارات بقيمة تداول 144.8 مليون جنيه، ثم جاء قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بالترتيب الثالث بقيمة 142.2 مليون جنيه .









وحصل قطاع منسوجات وسلع معمرة علي التريب الرابع بقيمة 67.4 مليون جنيه، ثم تابعه في الترتيب الخامس قطاع الوارد الأساسية بقيمة وصلت لـ64.4 مليون جنيه.