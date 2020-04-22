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"الشؤون الإسلامية" تؤكد رفع أذان العشاء خلال رمضان بوقته دون تأخير

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:47 م
وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبد العزيز
وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبد العزيز
الفجر السعودي
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على تحديد موعد رفع آذان صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 1441، بوقتها المعتاد كالأشهر الماضية دون تأخير في ظل إغلاق المساجد والجوامع مؤقتاً خلال شهر رمضان المبارك بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في تعميم أصدره آل الشيخ بهذا الشأن لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة، نص على تحديد وقت رفع الآذان لصلاة العشاء برمضان دون تأخير كالأشهر الأخرى، إلحاقاً لتعميم سابق حول إيقاف إقامة الجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع وإغلاقها مؤقتاً بسبب جائحة كورونا والاقتصار برفع الآذان للصلوات.

وسأل الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويجزيها عنا خير الجزاء وأوفاه.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1141) إصابة جديدة اليوم الأربعاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 12772 حالة، وعدد الحالات النشطة 10846 حالة منها 82 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 172 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 181، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 11.

ونصح  “العبد العالي”، بضرورة الابتعاد “عن تناقل الأغراض الشخصية، وسجادة الصلاة تعتبر من الأغراض الشخصية التي عليك عدم تناقلها مع الغير”.

وأكد “متحدث الصحة”، أن “فرص انتشار فيروس كورونا لا تختلف في رمضان عن باقي الشهور”، مبينًا أن مكة تسجل الرقم الأعلى في الإصابات الجديدة تليها الهفوف ثم الرياض”. 

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن مسألة صيام المصاب بفيروس كورونا المستجد، ترجع إلى الأطباء المعالجين للحالة المرضية، مبينًا أن البرنامج العلاجي للمريض له دور آخر.

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