عارفة عبدالرسول لأـ"الفجر الفني": هذه شصيتي في مسلسل اللعبة.. وأقضي رمضان بعيد عن زوجي وأبنائي

الفجر الفني

حدثينا عن كواليس العمل في مسلسل اللعبة؟



-كيف تم ترشيحك لمسلسل اللعبة؟



_احكيلنا عن دور عارفة عبد الرسول في مسلسل اللعبة؟



دوري في مسلسل "اللعبه" هو دور والده شيماء وإسراء الذين يقوم بدورهم الفناناتان ميرنا جميل، ومي كساب ومتزوجين من شيكو وهشام في المسلسل و عند اكتشاف موضوع اللعبه بشاركهم في اللعبة.





_من الذي شجع عارفة عبد الرسول على دخول مجال التمثيل؟



منذ الصغر وانا أحب التمثيل والتقليد وكان والدي يشجعني لدرجه أنني عندما ذهبت للتمثيل في المسرح مع وزاره الثقافه منذ الصغر كان والدي يساعدني للذهاب للمسرح ويقوم بمشاهده المسرحية التي أقدمها وعائلتي كانو سعداء بي عندما شاركت في إذاعة إسكندرية لعمل مسلسلات كانو يتواصلون معي ويعبرون عن إعجابهم.





_حدثينا عن دورك في "رجالة البيت"؟



دوري في "رجاله البيوت"، هو مدربة كاراتية وهو مختلف تماما عن دوري في مسلسل "اللعبة".





_هل تلتزمي بالحجر المنزلي؟



ملتزمة جداً بالحجر المنزلي ولا أقوم بالنزول للشارع غير للضروره القصوي لمواصله العمل وأرجع للجلوس في المنزل وإستخدم الماسكات والمطهرات مثل باقي الشعب





_حدثينا عن بدايتك في مجال التمثيل؟



انا طول عمري بمثل في المدرسة وفي الجامعة وكانت هوايه بالنسبه لي يوما ما أخبرتني صديقتي أن هناك إختبارات في إذاعة إسكندرية يطلبو ممثلات ذهبت معها وإجتازت الإختبار وأصبحت ممثلة في الإذاعة لمده سنه وهناك اكتشفني أحد من الذين يعملون في قصر الثقافه وعرض علي أن أنضم لهم في الفرقه القومية الخاصه بالمسرح فأصبحت مممثلة مسرح وإذاعة من سنه (1976)





_كيف تقضي عارفة عبد الرسول رمضان كل عام وكيف ستقضية في أجواء الكورونا؟



أقضي كل سنة رمضان مع عائلتي ولكن معظم الوقت أقضي رمضان في لوكيشن التصوير مع الزملاء وفي وقت الكورونا أنا أجلس بمفردي في القاهره وزوجي وأولادي معزولين في إسكندرية وتفرقنا بطريقه غريبه وأصبح من الصعب التواصل بسبب الكورونا.







_حدثينا عن كواليس العمل مع الفنان بيومي فؤاد؟



بيومي فؤاد بداية معرفتي بيه في مسلسل البيوت أسرار وعلاقتي بيه كانت سطحية وخصوصاً انني لم اكن مشهوره بالقدر الكافي في هذا الوقت ولكن مع الوقت إكتشفت أنه شخص جميل ودمه خفيف قد يشعرك أنه شخص جاد وصامت ولكن هو يتعامل من تحت لتحت يقلب اللوكيشن لضحك يشعرك بانه شخص هادي ولكن هو غير ذلك حيث أنة يمتاز بخفه الدم .





- حدثينا عن حكاية فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وعن دورك فية؟



"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" فيلم بطوله كريم عبد العزيز ودينا الشربيني ودوري كان عباره عن تلات مشاهد مع الاستاذ صلاح عبدالله والفيلم من اخراج استاذ احمد الجندي والدور دمه خفيف ولذيذ وانشاء الله ينال اعجابكم

الفنانة عارفة عبد الرسول ممثلة مصرية لها العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، آخرهم مسلسل "اللعبة" و"رجالة البيوت" الذان يشاركان في السباق الرمضاني 2020.فتحت الفنانة عارفة عبد الرسول قلبها لـ""، لتخبرنا عن دورها في مسلسل "اللعبة"كانت الكواليس عبارة عن لعبه كنا نقوم باللعب معاً ونضحك ونتبادل الأفكار الجديدة ونتشارك الضحك والأكل وشيكو وهشام ماجد كانو يفتحون المجال لتبادل الافكار وإضافة الجمل والحركات الجديدة.كان لي سابق معرفه بشيكو وهشام عن طريق الفيس بوك وهما اصدقاء لي أخبرتهم أنني أريد العمل معهم من زمان فقامو بالترحيب بي فعندما كتب مسلسل "اللعبة" سرعان ما تواصلو معي وأخبرني أنني سأشارك معهم في المسلسل .