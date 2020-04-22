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محمد مكاوي يغازل جمهوره بكواليس مسلسل 'حكايات بنات ج4'

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:00 م
حكايات بنات
حكايات بنات
روان هيثم
نشر الفنان محمد مكاوي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد مكاوي في هذه الصورة برفقة كل من الفنانة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، وكتب قائلا: "حسام والبنات، حكايات بنات ج4".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منورين الدنيا يا احلى فنانين في الدنيا بحبكم قوي.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "حكايات بنات ج4" حول المشكلات التي يتعرض لها الأربعة بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم.

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