إيهاب توفيق يطرح دعاء جديد مع دخول شهر رمضان

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طرح المطرب إيهاب توفيق دعاء دينى جديد بعنوان "يارب ياربي"، وذلك عبر نشر الرابط الخاص بالأغنية على صفحته الرسمية، وذلك خلال موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، حيث تم نشر الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، على الحساب الرسمي لشركة "تيما برودكشن".



وضمت كلمات الدعاء "ياربي ياربي ياربي ياربي يا الله.. ياعزيز ياجبار ياعالم الأسرار.. لاجل النبي المختار.. إرزقنا جناتك.. ياربي ياربي ياربي ياربي يا الله.. إرزقنا لو عاصيين يرحمنا لو قاسيين.. ياحبيبي يا الله.. دايما علينا حليم.





ويذكر أن الدعاء من كلمات أحمد عبدالله، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبدالعزيز، وطرح سابقا أحدث كليباته الغنائية بعنوان "أبويا وأمي" من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبدالحميد.



والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم التعاون بين "توفيق" و مصطفى قمؤ و حمدس الشاعر في أغنية جديدة بعنوان "هو فين" من كلمات الشاعر محمد جمعة، وألحان مصطفي قمر، وتوزيع حميد الشاعرى



