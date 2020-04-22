تعافي البورصة الأمريكية في بداية التعاملات

تعافت البورصة الأمريكية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع خروج أسعار النفط من كبوتها بالإضافة إلى التحفيز الحكومي.





واستفادت "وول ستريت" اليوم من تمرير مجلس الشيوخ لحزمة تحفيزات مالية إضافية بقيمة 484 مليار دولار، لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات لاحتواء تأثيرات كورونا.





كما صعدت أسعار أسهم الطاقة في الولايات المتحدة مع صعود قوي لأسعار النفط تجاوز 30 بالمائة اليوم، في أعقاب خسائر تاريخية على مدار اليومين الماضيين.





كما استفادت الأسهم الأمريكية من نتائج أعمال شركتي "سناب" ونتفليكس" الإيجابية المعلنة بالأمس.





وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال فبراير الماضي.





وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2 بالمائة إلى 23467.7 نقطة، وهو ما يعادل 448.9 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة متماثلة 2 بالمائة إلى مستوى 2791 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 2.1 بالمائة ليصل إلى 8440.4 نقطة.





وفي خلال نفس الفترة تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 100.029.