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صحيفة تتحدث عن تكفل الهلال الإماراتي برعاية مصابين كورونا وأسرهم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر

قالت صحيفة "الوطن" الإمارتية، الصادرة اليوم الأربعاء، شهر رمضان نؤكد في جميع أيامه على أن على كل منا مسؤولية يؤديها خاصة أننا نعيش في فترة عصيبة على العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وما أوجبه من إعلان الاستنفار التام في جميع الدول لحصاره والحد من تداعياته قدر الإمكان.

وتابعت الصحيفة الإماراتية: في وطننا نفخر أننا نرى كيف تتجلى الإنسانية في أسمى معانيها على الصعد كافة، وكيف أن مبادرات وخطط ومشاريع دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة قد ترجمت جانباً من المخزون القيمي الذي ينعم به أبناء هذه الأرض المباركة وما حباهم الله به من نفوس أبية وعزيزة تزداد تواضعاً وتعبر عن أصالة المجتمع، الذي جعل الإنسان دائماً هدفاً أسمى.

وأضافت: واليوم ونحن نرى كيف باتت الإمارات تحترف صناعة التاريخ المشرف على المستوى العالمي بما يصدر عنها من مساعٍ خيرة وجهود ومتابعة كان لها أفضل الأثر في رفد كل توجه يخدم المسيرة البشرية في معركتها على الوباء.

وأردفت: نؤمن أننا سنكون على قدر التحدي، وفي ظل الأوقات الصعبة والظروف الطارئة قدمت دولة الإمارات للبشرية جمعاء ملاحم في المواجهة والصمود والإحساس بالآخر، ولاشك أن إعلان هيئة الهلال الأحمر الإماراتية التكفل برعاية جميع المصابين بفيروس "كورونا" وأسرهم من مختلف الجنسيات وتبني احتياجاتهم، يضاف إلى سجلنا ومآثرنا التي نفتخر ونعتز بها، خاصة أننا نشهد مبادرات تترجم معاني الإنسانية بأفضل ما تحتاجه البشرية في هذا الظرف.

واختتمت افتتاحيتها قائلة: "سوف يكسب جنودنا البيض من كوادرنا الطبية وخط دفاعنا الأول الذين نكن لهم كل الاعتزاز والفخر بعظيم فعلهم، فلنكن بالتزامنا خطاً ثانياً رديفاً بأعمالنا وتقيدنا والتزامنا بكل ما من شأنه تحصين المجتمع وضمان أمنه الصحي".

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كورونا صحيفة الهلال الأحمر الإمارات

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