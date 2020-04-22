رمضان صبحي يرد على عرض بيراميدز

مازال مستقبل رمضان صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، غير واضح المعالم، وذلك على الرغم من رغبة من الأهلي الاحتفاظ بخدماته عقب نهاية فترة الإعارة في نهاية الموسم الحالي سواء عن طريق تجديد إعارته أو شرائه نهائياً.





وكشفت تقارير صحفية أن الصعوبة في ملف احتفاظ الأهلي برمضان صبحي تكمن في مغالاة ناديه الكبيرة في ملف تسويقه، حيث يطلب هيدرسيفيلد نحو 9 ملايين يورو من أجل التخلي عن خدماته أو 3 ملايين يورو من أجل إعارته وهي المبالغ التي تفوق إمكانيات القلعة الحمراء في الوقت الحالب.





وأوضح مصدر مقرب من رمضان صبحي أن بيراميدز دخل في مفاوضات شفهية فقط من أجل الفوز بخدمات صبحي عقب نهاية فترة إعارته للأهلي إلا أن النجم الدولي اعتذر للمسئول الذي تحدث معه وأكد أنه يتطلع للعودة من جديد لأوروبا وفي حال استمراره في مصر فإنه يفضل الاستمرار مع الأهلي مؤكداً في الوقت ذاته احترامه الشديد لإدارة بيراميدز.



