نائب محافظ الفيوم يتفقد المشروعات الإنتاجية.. ويوجه بالالتزام بالإجراءات الوقائية

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تفقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، يرافقه المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور محمد عقل، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والأستاذة سميرة مرزوق، مدير إدارة البيئة، والأستاذ عباس محمد، مدير ادارة المكافحة والعدوى بمديرية الصحة بالفيوم، عددًا من المشروعات الإنتاجية والإنشائية، للوقوف على سير العمل والآداء، والتأكد من مدى التزام العاملين بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية الشخصية، للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد".



صرح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الجولة شملت وحدة الصيانة والانتاج والتدريب، ومحلج القطن بمدينة الفيوم، ومصنع الغزل والنسيج بعزبة الصعيدي، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمركز الفيوم، وكذا مشروع إنشاء كوبري علوى على بحر يوسف أعلى طريق بني سويف الفيوم الزراعي، وطريق أسيوط الغربي، ومجمع صوامع تخزين القمح ومصنع السكر بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا.



خلال الجولة، وجه نائب محافظ الفيوم، بالتزام العاملين بالمشروعات بالاجراءات الاحترازية، مشددًا على عدم التكدس والتباعد البيني وارتداء الكمامات، مؤكدًا على توفير أقصى درجات الحماية للعاملين للتصدي للعدوى بفيروس كورونا المستجد، كما قام بتوزيع الكمامات وأدوات الحماية الشخصية على عمال وحدة الصيانة والانتاج والعاملين بالصوامع والمواطنين الذين يقومون بتوريد القمح، لافتًا إلى ضرورة تسليم ماتم تصنيعة من مقاعد مدرسية من قبل الوحدة للتربية والتعليم، وفتح ورش الحدادة لتصنيع صناديق عربات كبس القمامة لمجالس المدن.



كما وجه نائب المحافظ، باتخاذ الاجراءات القانونية تجاة شركات المقاولات العاملة بمشروع توسعة الكوبري العلوي بطريق أسيوط الغربي، وكذا الشركة العاملة بمحلج القطن، لعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء العمل، فضلًا عن تأكيده على توفير عربات للرش والتطهير بمصنع السكر بشكل دائم، مشددًا على ضرورة وجود هيئة سلامة الغذاء للإشراف اثناء عملية استلام القمح من الموردين حتى وصوله لصوامع التخزين.

