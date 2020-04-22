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رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة: افتتاح 6 منافذ لتوفير سلع رمضان بأسعار مخفضة (فيديو)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أكد المهندس فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تجهيز معرض السلع الغذائية بدمنهور بالتعاون مع القوات المسلحة والتي ساهمت بتوفير منتجاتها بالصوب الزراعية ومشروع غليون للأسماك وكذلك اللحوم، وعدد من شركات القطاع الخاص، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 25%.

وأضاف "مرسي" أن الغرفة التجارية ستقوم بافتتاح 4 منافذ للبيع بمدينة دمنهور ومعرضين بمدينة كفر الدوار يوم الأحد القادم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، وكذلك لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وتنشيط الأسواق.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن معرض السلع الغذائية بدمنهور هذا العام شهد اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

جاء ذلك علي هامش افتتاح محافظ البحيرة، معرض السلع الغذائية المقام بأرض المعارض بدمنهور والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة المهندس فتحي مرسي بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، في إطار التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

ضم المعرض الذي تم تنظيمه بما يتناسب مع منع التزاحم وتواجد مساحات للتباعد الاجتماعي بين المترددين، عددا من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلي 25%.

وقام محافظ البحيرة، بتفقد أجنحة المعرض وأشاد بمستوى وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية والذي تضمن مختلف المنتجات من جناح للخضر والفاكهة وآخر للسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن واسماك.

وقال محافظ البحيرة، أن المحافظة حرصت علي التوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن والتي بلغ عددها حتى الآن 556 منفذ كما انه سيتم افتتاح معرض مماثل بمدينة كفر الدوار، مشددا علي استمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

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