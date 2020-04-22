السفير الصيني بالقاهرة: مصر من أوئل الدول التى ساعدتنا في أزمة كورونا

قال لياو لى تشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر، إن الصين ومصر تشتركان دائماً فى السراء والضراء على مر التاريخ، ودائما العلاقات المصرية الصينية تكون صامدة أمام أى محنة أو أى صعوبات، واستشهد بالمثل العربى القائل "الصديق عند الضيق".





وأضاف السفير الصيني، أن مصر من أوائل الدول التى قدمت المساعدات والدعم والمساندة للصين، فى الوقت الصعب الذى كانت تواجه فيه دولة الصين أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث بعث فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تضامن لفخامة الرئيس الصينى، ووجه بتقديم المساعدات الطبية للصين، وكلف وزيرة الصحة المصرية بزيارة الصين، وبالتزامن مع هذه الإجراءات الهامة، تمت إضاءة المعالم المصرية الأثرية الـ3 (قلعة صلاح الدين بالقاهرة – معبد الكرنك بالأقصر – معبد فيلة بأسوان) بألوان العلم الصينى، وكل هذا يعبر عن التضامن والتكاتف الصينى المصرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين المصرى والصينى فى يوم 23 مارس الماضى لبحث أوجه التعاون المشترك فى مواجهة الفيروس، واتفقا على أهمية تعزير التعاون بين الجانبين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكد الرئيس الصينى استعداد بلاده لتقاسم كل ما لديها من المعلومات والخبرات والنتائج البحثية مع الحكومة المصرية، وكذا استعداد الصين لتقديم المساعدات الطبية للدولة المصرية الصديقة، حيث تقوم شركة (cscec) الصينية، اليوم بتقديم المساعدات الطبية للحكومة المصرية، تنفيذا لما اتفق عليه الرئيسان، استكمالاً للدفعة الأولى من المساعدات الطبية التى قدمتها الحكومة الصينية منذ أيام للحكومة المصرية، وستكون هناك دفعات أخرى من المساعدات فى الفترة المقبلة.





وأكد السيد لياو لى تشيانغ، أننا على ثقة بأن الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وبفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية الفعالة المتخذة من قبل الحكومة المصرية، ستتغلب على فيروس كورونا المستجد فى أسرع وقت ممكن، ونحن لا نستغنى عن التعاون المصرى الصينى المشترك فى هذا المجال.





وأشار السفير الصينى بمصر، إلى أن شركة (cscec) الصينية، قامت فى الفترة السابقة فى مدينة ووهان الصينية بإنشاء مستشفيين جديدتين خلال بضعة أيام فقط، وهى نفس الشركة التى تعمل فى مصر فى إنشاء مشروع عظيم فى العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن على ثقة بأن الشركة الصينية ستظهر كفاءة الشركات الصينية وسرعتها فى إنجاز المشروعات الإنشائية، موضحاً أن تبرع الشركة بالمساعدات الطبية يأتى انطلاقاً من إحساسها بالمسئولية الاجتماعية لمساعدة الدولة المصرية فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ودعم مبادرة الحزام والطريق، ودعم وتعميق الصداقة بين الشعبين العظيمين المصرى والصينى، وحماية صحة وسلامة أبناء الشعبين العاملين بمشروع منطقة الأعمال المركزية.





وقال رئيس شركة (cscec) الصينية، إن المساعدات التى قدمتها الشركة للحكومة المصرية، تقدر قيمتها بحوالى 12 مليونا و345 ألف جنيه، وتشمل (500 ألف كمامة طبية – 50 ألف قناع حماية طبية – 10 أجهزة تنفس صناعى – 2000 بدلة واقية – 2000 قناع عازل – 6000 قفاز طبى).