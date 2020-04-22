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مدرب بلجيكا: أعتقد ان الحل الوحيد هو إنهاء الموسم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
وكالات
حذز الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، من تبعات "كارثية" لاحتمال إلغاء الموسم في بطولات أوروبية وطنية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

قال مارتينيز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نشرت اليوم الأربعاء: "أعتقد ان الحل الوحيد إنهاء الموسم".

وأضاف: "يجب ان نحرص على ان يدرك الجميع أن ثمة احتمال لوضع مؤسسات كبيرة، مؤسسات قائمة منذ أكثر من 100 عام، في وضع مالي صعب جداً، هذا هو الواقع"، في إشارة إلى الخسائر التي ستتكبدها الأندية جراء توقف عائدات المباريات وإيرادات حقوق البث التلفزيوني في حال عدم استكمال الموسم.

ورأى المدرب السابق لنادي إيفرتون الإنجليزي، والذي قاد منتخب "الشياطين الحمر" البلجيكي الى المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، أن الاتحادين الدولي "فيفا"، والأوروبي "يويفا": "اعتماد المقاربة الصحيحة من خلال وضع البطولات الوطنية كأولوية".

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