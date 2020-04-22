كتالوج… عروض كارفور مصر بمناسبة رمضان 2020 تخفيضات كارفور لرمضان

عروض كارفور مصر بمناسبة رمضان 2020 ، في كل عام وقبل اقتراب شهر رمضان المبارك تطل علينا سلسة هايبر كارفور بأقوي العروض والتخفيضات الذي ينتظرها المواطنين بشغف كبير وخاصتا العروض المقامة علي السلع الغذائية الذي تمكنهم من شراء وجلب احتياجاتهم بتخفيضات كبيرة تمكنهم من صنع اشهي الأكلات المحببة اليهم علي المائدة الرمضانية بالإضافة إلي عروض الياميش الرمضاني الذي يطرحه هايبر كارفور بأقل سعر ممكن مع توافر مميزات الجودة العالية.









عروض كارفور مصر بمناسبة رمضان 2020





يحرص كارفور دائما علي تقديم اكثر الخدمات تميزا لذا نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد قامت إدارة كارفور بتخصيص فريق عمل كبير من عمال الدليفري لأتاحه توصيل الطلبات إلي المنزل دون الحاجة إلي الذهاب مباشرتا إلي الهايبر وذلك لتجنب انتشار عدوي وباء فيرس كورونا المستجد ،كما أتاحه خدمة التوصيل مجانيه لكل العملاء والدفع سيكون عند الاستلام وذلك لأيمانها القوي نحو الوقوف إلي جانب الوطن والمساهمة في مكافحة الوباء وفي السطور التالية سنعرض لكم جزء من السلع المتاحة لدي هايبر كارفور لكي تطلعوا علية وتختاروا ماتشائون.









أسعار السلع الغذائية في كارفور بمناسبة رمضان 2020





علبة جبن كريمي البقرة الضاحكة 34جنية بدلا من 39 جنيه.

علبة جبن البقرة الضاحكة مثلثات دورين 32 جنيه بدلا من 35 جنية.

علبة جبن كيري 12 قطعه 29 جنيه بدلا من 33 جنيه.

علبة جبن مثلثات أبو الولد 12 جنية بدلا من 14 جنيه.

كيلو جبن موتزرلا مبشوره 54 جنيه بدلا من 59 جنية.

كيلو جبن فريكو 119 جنيه بدلا من 134 جنيه.

كيلو جبن دومتي ملح خفيف 37 جنيه بدلا من 44 جنيه.

12 علبة زبادي لاكتيل 20 جنيه بدلا من 32 جنيه.

6 علب زبادي اكتفيا 18 جنيه بدلا 22 جنيه.

كيلو برجر بقري 20 قطعه 62 جنيه بدلا من 68 جنيه.

كيس كوكي 60 قطعه ناجتس 62 جنيه بدلا من 82 جنيه.

كيلو دجاج حلواني بانيه 66 جنيه بدلا من 81 جنية.

فرخه كامله مجمدة وزن كيلو بسعر 47 جنيه.

كيلو أوراك دجاج “تمري” بسعر 49 جنيه.

كيلو صدور بالعظم “كوكي” بسعر 59 جنيه.

ديك رومي وزن كيلو بسعر 57 جنيه.

ورك ديك رومي وزن كيلو بسعر 61 جنيه.

كيلو جمبري وسط بسعر 169 جنيه بدلا من 189 جنيه.

كيلو شرائح سمك سلمون بسعر 200 جنيه بدلا من 230 جنيه.

كيلو فواكه البحر مشكله بسعر 42 جنية بدلا من 54 جنيه.

كيلو لحم مكعبات قليل الدسم بسعر 130 جنيه.

كيلو موزة بقري بسعر 140 جنيه.

كيلو لحم بقري مكعبات بسعر 120 جنيه.

كيلو لحم بقري مفروم بسعر 110 جنيه.

كيلو لحم متوسط الدسم مكعبات بقري بسعر 110 جنية.









عروض هايبر كارفور علي ياميش رمضان 2020





كيلو كاجو محمص بسعر 290 جنيه بدلا من 300 جنية.

كيلو فستق بالقشر مملح بسعر 290 جنيه بدلا من 340 جنية.

كيلو لوز بالقشر بسعر 100 جنيه بدلا من 115 جنية.

كيلو لوز مقشر بسعر 178 جنيه بدلا من 220 جنية.

كيلو بندق بالقشر بسعر 100 جنيه بدلا من 115 جنية.

كيلو بندق مقشر بسعر 174 جنيه بدلا من 205 جنية.

كيلو عين جمل بالقشر بسعر 100 جنيه بدلا من 115 جنيه.

كيلو عين جمل مقشر بسعر 187 جنيه بدلا من 235 جنية.

كيلو فول سوداني مقشر بسعر 35 جنية بدلا من 41 جنية.

كيلو زبيب إيراني بسعر 72 جنية بدلا من 90 جنيه.

كليو بلح جاف بسعر 8 جنيه بدلا من 12 جنيه.

كيلو زبيب ذهبي بناتي بسعر 47 جنيه بدلا من 54 جنيه.

2كيلو تمر “الطحان”بسعر 80 جنيه بدلا من 96 جنية.

تمر حاج عرفه “800 جرام ” بسعر 21 جنيه بدلا من 25 جنية.

تين مجفف “300 جرام ” بسعر 27 جنيه بدلا من 30 جنية.

كيلو قراصيا بسعر 60 جنيه بدلا من 70 جنية.

كيلو مشمشيه بسعر 67 جنيه بدلا من 85 جنية.

لفة قمر الدين مصري 13 جنيه بدلا من 16 جنيه.

لفة قمر الدين “400 جرام ” بسعر 19 جنيه بدلا من 22 جنيه.