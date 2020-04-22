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المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الأربعاء، وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة بحضور الدكتور محمد صفي الدين مدير عام المستشفى والدكتور وائل الدرندلي، نائب مدير المستشفى.

وقال أن تكلفة هذه الوحدة بلغت 40 مليون جنيه وتم تجهيزها بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية متعدد المقاطع ١٢٨ مقطع لعمل جميع الفحوص والأشعات بالاضافة الى فحص الشرايين التاجية بالصبغة بأعلى مستويات الدقة وذلك لتجنب عمل فحوص تداخلية عن طريق القسطرةضمانا لدقة النتائج للوصول للتشخيص السليم والعلاج الفعال لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى المترددين على المستشفى حيث انها تخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية بشرق القاهرة والمناطق المحيطة بها.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية حاليا بالمستشفى وتشمل اقسام الرعاية المركزة وطب الأسنان والمقرر الإنتهاء منها خلال شهرين.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.

وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.


المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي
المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي
المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي
المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي
المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي
المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي
المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي
المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي
المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي
المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي

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