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النيران تلتهم شقة سكنية بدكرنس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، نشوب حريق بشقة سكنية والذى أتى على محتويات الشقة بالكامل.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورو بلاغ لعمليات الحماية المدنية بنشوب حريق بشقة سكنية فى مدينة دكرنس.

وإنتقلت سيارات الحماية المدينة والإطفاء والشرطة وللمكان وتم السيطرة على الحريق قبل إمتداده للمبانى المجاورة.

وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية ملك المواطن إبراهيم أ أثناء عدم تواجد أحد بداخلها، وأسفر الحريق عن إحتراق محتويات الشقة بالكامل ولم ينتج عن الحريق خسائر أو إصابات بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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