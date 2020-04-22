Advertisements

تراجع جديد في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:09 م
أسعار النفط
أسعار النفط

تحولت أسعار النفط للتراجع مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد التعافي من القيم السلبية، ويأتي الهبوط بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.

وعكست أسعار النفط خسائرها القوية في وقت سابق من التعاملات بعد ساعات عصيبة لسوق الخام، ثم قلصت هذه المكاسب عقب بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت بيانات صادرة اليوم ارتفاع مخوزنات النفط الأمريكية 15 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل/نيسان الجاري، بينما تراجع إنتاج الخام بنحو 100 ألف برميل خلال نفس الفترة المقارنة.

وتراجع الطلب العالمي على النفط بشكل كبير مع جمود الاقتصادات حول العالم نتيجة لعمليات الإغلاق المفروضة من جانب السلطات التي تكافح من أجل احتواء تفشي وباء "كوفيد-19".

وتعرض الخام الأمريكي إلى خسائر بنحو 300 بالمائة في بداية تعاملات الأسبوع قبل أن يتعافي بنحو 125 بالمائة بالأمس وهو ما يتزامن من آخر يومين في عقد مايو/آيار.

ومع تراكم الإمدادات النفطية نتيجة انهيار الطلب، فإن الأسواق تواجه أزمة أخرى تكمن في عدم توافر المساحات الكافية اللازمة لتخزين النفط.

وبحلول الساعة 3:11 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 5.3 بالمائة ليصل إلى 20.35 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند 22.23 دولار، وكذلك بعد خسائر صباحية تجاوزت 10 بالمائة.

كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو بنسبة 24.6 بالمائة مسجلاً 14.42 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 10.26 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكان سعر عقد مايو من الخام الأمريكي والمنتهية صلاحيته أمس الثلاثاء، ارتفع بنحو 125 بالمائة ليتعافى من النطاق السالب عند 10.10 دولار للبرميل بعد أن تهاوى بنحو 300 بالمائة في الجلسة السابقة عند سالب 37.63 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخزونات الخام لدي امريكا تعافي اسعار النفط تراجع أسعار النفط المخزونات النفطية أسعار النفط

أخبار تهمك

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يرد على عرض بيراميدز

منذ أقل من ساعة

خاص| الأهلي يقترب من صفقة عربية لتعويض رحيل نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود

منذ 33 دقيقة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لـ"السيسي" على مقال "نيوتن" المثير للجدل بشأن سيناء

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 18 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

النفط يواصل كسر الأرقام القياسية في التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

2 % ارتفاع في أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الأربعاء

5 % تراجع في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار النفط تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار النفط تسجل أدني مستوي في أسبوع عند تسوية التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود

06:03 م

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم