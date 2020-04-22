ريال مدريد يُضحي بالمنبوذ من أجل ضم نجم نابولي

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد يخطط لإغراء نظيره نابولي من أجل التخلي له عن نجم خط الوسط الإسباني فابيان رويز.





وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع رويز مقابل رحيل مهاجم الملكي الصربي لوكا يوفيتش إلى صفوف النادي الإيطالي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من تمسك إدارة نابولي بفابيان رويز وطلبها مبلغ كبير جداً من أجل بيعه والمقدر بحوالي 75 مليون يورو إلا أن العرض قد يعجبها.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نابولي سيوافق على عرض الملكي لأنه يبحث عن مهاجم جديد بمواصفات جيدة من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق البولندي آركاديوز ميليك.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أن يوفيتش لم يقدم الكثير مع ريال مدريد إلا أنه أثبت سابقاً قدرات مميزة للغاية وجاء للنادي بمبلغ كبير من آينتراخت فرانكفورت.



