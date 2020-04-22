Advertisements

ريال مدريد يُضحي بالمنبوذ من أجل ضم نجم نابولي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد يخطط لإغراء نظيره نابولي من أجل التخلي له عن نجم خط الوسط الإسباني فابيان رويز.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع رويز مقابل رحيل مهاجم الملكي الصربي لوكا يوفيتش إلى صفوف النادي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من تمسك إدارة نابولي بفابيان رويز وطلبها مبلغ كبير جداً من أجل بيعه والمقدر بحوالي 75 مليون يورو إلا أن العرض قد يعجبها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نابولي سيوافق على عرض الملكي لأنه يبحث عن مهاجم جديد بمواصفات جيدة من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق البولندي آركاديوز ميليك.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أن يوفيتش لم يقدم الكثير مع ريال مدريد إلا أنه أثبت سابقاً قدرات مميزة للغاية وجاء للنادي بمبلغ كبير من آينتراخت فرانكفورت.

أخبار تهمك

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 7 ساعات

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| الأهلي يقترب من صفقة عربية لتعويض رحيل نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

"الأعلى للإعلام" يوصي بغلق حسابات الطالبة حنين حسام: تروج للدعارة المُقنعة

منذ حوالي 6 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من "تيك توك" بشأن الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يرد على عرض بيراميدز

منذ أقل من ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لـ"السيسي" على مقال "نيوتن" المثير للجدل بشأن سيناء

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود

منذ نصف ساعة

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود

06:03 م

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

08:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم