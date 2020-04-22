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إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، أنها سجلت 3370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليتخطى مجموع الإصابات الـ 187 ألف حالة، كما تم تسجيل 437 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25085، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,587 مليون إصابة، بينهم أكثر من 179 ألف حالة وفاة، وأكثر من 705 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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