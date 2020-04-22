اللاعبين المحترفين تتبرع بـ 150 ألف جنيه لـ" تحيا مصر".. وعبدالغني : هذا واجبنا تجاه الوطن

في خطوة إيجابية ، قدمت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ونجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق شيكا ماليا قيمته 150 ألف جنيه في صورة " تبرع " إلى صندوق تحيا مصر .





وألتقي مجدي عبدالغني تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي للصندوق خلال تواجد الأول في مقر الصندوق في مركز دعم واتخاذ القرار لتسليم الشيك وإنهاء إجراءات التبرع .





ويأتي التبرع تنفيذا لتعهدات جمعية اللاعبين المحترفين في لقاءها مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قبل أيام والذي تم خلاله الإتفاق على دعم الجمعية للأندية المتضررة في دوريات القسم الثاني والثالث والرابع من توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا بنحو 850 ألف جنيه ، وتعهد وقتها عبدالغني بتقديم تبرعا لصالح صندوق تحيا مصر .





من جانبه أكد مجدي عبدالغني ان تبرع الجمعية هو مسئولية لها أمام الوطن في مثل هذة الظروف الصعبة التي يتكاتف فيها الجميع للعبور من أزمة ومحنة فيروس كورونا .





وقال عبدالغني : صندوق تحيا مصر له دور لن ينساه التاريخ في تطوير هذا الوطن منذ تأسيس الرئيس عبدالفتاح السيسي له وهو الصندوق الذي شاهدنا جميعا أعماله في كل مكان ، واليوم نحن نقدم ما نستطيع توفيره كجهة مصرية وطنية ، وسنعمل جاهدين في المستقبل على توفير ما هو أكبر في خدمة هذا الوطن .



