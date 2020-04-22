بومبيو: الصين أخفت معلومات بشأن كورونا عن "الصحة العالمية"





قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تثق أن الحكومة الصينية لم تعلن عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الوقت المناسب، مضيفاً أن "الصين أخفت معلومات عن كورونا عن منظمة الصحة العالمية".





وتابع بومبيو: "وحتى الآن الصين لم تبلغ دول العالم تفاصيل كافية عن نشوء وانتشار فيروس كورونا"، مشدداً: "المطلوب الشفافية في إجراءات مكافحة كورونا لإنقاذ حياة الناس في كل دول العالم".





أشار إلى أن "الصين تتهرب من التزاماتها ومن الاتفاقات التي قامت بتوقيعها سابقاً"، موضحاً أن "واشنطن قادت عملية إصلاح لمنظمة الصحة العالمية بعد وباء سارس".





ولفت إلى أن "منظمة الصحة العالمية أخفقت حتى الآن في التعامل مع جائحة كورونا"، مؤكداً على أن "أمريكا تعمل على حماية مواطنيها من خطر كورونا، وتساعد دول العالم في حماية الأرواح".



