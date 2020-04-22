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بومبيو: الصين أخفت معلومات بشأن كورونا عن "الصحة العالمية"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:16 م
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تثق أن الحكومة الصينية لم تعلن عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الوقت المناسب، مضيفاً أن "الصين أخفت معلومات عن كورونا عن منظمة الصحة العالمية".

وتابع بومبيو: "وحتى الآن الصين لم تبلغ دول العالم تفاصيل كافية عن نشوء وانتشار فيروس كورونا"، مشدداً: "المطلوب الشفافية في إجراءات مكافحة كورونا لإنقاذ حياة الناس في كل دول العالم".

أشار إلى أن "الصين تتهرب من التزاماتها ومن الاتفاقات التي قامت بتوقيعها سابقاً"، موضحاً أن "واشنطن قادت عملية إصلاح لمنظمة الصحة العالمية بعد وباء سارس".

ولفت إلى أن "منظمة الصحة العالمية أخفقت حتى الآن في التعامل مع جائحة كورونا"، مؤكداً على أن "أمريكا تعمل على حماية مواطنيها من خطر كورونا، وتساعد دول العالم في حماية الأرواح".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,587 مليون إصابة، بينهم أكثر من 179 ألف حالة وفاة، وأكثر من 705 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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