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الجمعة.. اجتماع وزراء سياحة G20 لبحث إعادة تنشيط القطاع

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا لوزراء السياحة غدا (الجمعة)، في ضوء جائحة COVID-19، وتأثير هذه الأزمة العالمية على قطاع السياحة، إذ سيجتمع وزراء السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.

وسيُعقَد الاجتماع بقيادة وزير السياحة أحمد الخطيب، وسيناقش الوزراء الاستجوابات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة، التي تعد من القطاعات الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وأيضا البحث في إعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد.

وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.


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وزراء سياحة مجموعة العشرين تنشيط بحث القطاع إعادة

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