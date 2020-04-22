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أول صورة لـ "كوبونات وزارة التموين" وكيفية الحصول عليها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:22 م
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية


أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيره من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ ٢٠ والـ ٥٠ والـ ١٠٠ جنيه، تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض، وبإعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية او المستلزمات الرمضانية.

وأشار المصيلحي إلى أن هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.

ومن جانبه قال  اللواء  أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإن الشركة القابضة فور تكليفها بهذا الأمر قامت على الفور بوضع آلية تنفيذها وبدأت في تصميم كوبونات المشتريات بمواصفات جيده تحول دون التلاعب فيها. 

وأكد   حسنين كذلك بأن أماكن بيع هذه الكوبونات ستكون من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علماً بأن كل فئة لها دفتر يحتوى على 20 كوبون ويمكن شراء اكثر من دفتر لأكثر من فئة.

هذا وقد حددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل مبدئي عدد (68) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية.

وأشار السيد اللواء رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن المواطن حامل هذا الكوبون السلعي سيتمكن من صرف الكوبون كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ينتشرون في كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.

ويمكن للمواطنين القادرين والراغبين في شراء الكوبونات السلعية التواصل مع هذه الأرقام للتعرف على أماكن بيع الكوبونات 

- الشركة العامة لتجارة الجملة.                   (ت : 01007433113)

- الشركة المصرية لتجارة الجملة.               (ت : 01144453221)

- شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.            (ت : 01202041940)

- شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية.         (ت : 01225205217)

- شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.     
(ت : 01005666185)

أول صورة لـ "كوبونات وزارة التموين" وكيفية الحصول عليها
أول صورة لـ "كوبونات وزارة التموين" وكيفية الحصول عليها

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