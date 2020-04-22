أحمد فهمي: محمود عبدالعزيز كاريزما لم ولن تتكرر في الشاشة

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عبر الفنان أحمد فهمي، عن حبه الشديد للفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث قام بنشر صورة عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكانت الصورة عبارة عن تصميم يحتوي على صورتين صورة له مع محمود عبد العزيز، صورة زوجته هنا الزاهد معه أيضاً، وعلق على الصورة قائلاً:"كاريزما لم و لن تتكرر على الشاشة و فى الحياة .. موهبة و ثقافة و حضور مرعب بمعنى الكلمة .. اللى اتعامل معاك محظوظ واللى مكنش لة حظ فاتة كتير ..دائما الاقرب الى قلبى ... الله يرحمك يا استاذنا .. الساحر".





حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"فعلاً مافيش زيه ولا هيكون" ، وقال معجب آخر:"الأقرب لقلوبنا كلنا" ، وكتب آخر:"أفضل فنان مصري عندي".





يشارك فهمي في مسلسل "رجالة البيت" وسوف يعرض في رمضان ٢٠٢٠، وهو بطولته هو وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، ويزو، عارفة عبد الرسول، محمد جمعة ، والكثير من الفنانين.